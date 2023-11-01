Чем известен задержанный с наркотиками экс-футболист сборной России

Бывшего футболиста Алексея Бугаева 1 ноября 2023 года задержали с 500 граммами мефедрона. Ему грозит до 20 лет тюрьмы. За свою карьеру Бугаев играл в составе сборной России по футболу, выступал за команды «Торпедо», «Томь» и «Краснодар». URA.RU приводит главное из карьеры Бугаева.

Бугаев родился в 1981 году в Москве, в первые годы его семья жила в коммунальной квартире. Только потом родители смогли купить отдельное жилье. С трех до шести лет Бугаев увлекался гимнастикой. В школьные годы полюбил играть в дворовый футбол. Его тренировал детский тренер ФШМ «Торпедо» Юрий Карнов.

Когда «Торпедо» выиграло первенство России среди футболистов 1981 года рождения, Бугаев был признан лучшим защитником. После этого его пригласили в дубль «Торпедо». В основном составе футболист дебютировал в 2001 году.

В конце 2004 года Бугаев заключил контракт на три года с «Локомотивом». Спустя два года он начал регулярно выступать за «Томь» в матчах российской Премьер-лиги, в начале 2008 года подписал с клубом новый годичный контракт.

В 2009 году Бугаев на правах свободного агента стал игроком ФК «Краснодар». Однако спустя почти год контракт был расторгнут.

В октябре 2003 года Бугаев сыграл свой первый и единственный матч за молодежную сборную России против Грузии. Игра завершилась победой. В основную сборную спортсмен попал в мае 2004 года. Тогда он сыграл против Австрии, встреча завершилась со счетом 0:0. После этого он еще несколько раз играл за российскую сборную, однако ушел из нее в 2005 году по семейным обстоятельствам.

После завершения карьеры футболиста Бугаев занялся грузоперевозками и открыл пункт приема для сбора макулатуры. В интервью он неоднократно отмечал, что закончил карьеру не из-за неоднократных нарушений. Спортсмен заявлял, что ему необходимо быть вместе с семьей.