В Катаре назвали позором вручение Месси «Золотого мяча»

Бывший футболист «Монпелье», а ныне игрок катарского клуба «Умм-Салаль» Анди Делор заявил, что форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд был более достойным кандидатом на «Золотой мяч», чем нападающий «Интер Майами» Лионель Месси. Слова Делора передает RMC Sport.

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«Для меня это конец истории Месси, его должны были вознаградить. Но все знают, что в этом сезоне должен был выиграть Холанд. Уважаю Месси и его карьеру, но это позор. После такого сезона Холанд должен был получить «Золотой мяч», — сказал Делор.

30 октября Месси получил «Золотой мяч». Церемония вручения состоялась в Париже в театре «Шатле».

Этот приз стал для капитана сборной Аргентины восьмым по счету в карьере. Никто не выигрывал «Золотой мяч» чаще, чем Месси. Он получал престижную награду в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 и 2023 годах.

В декабре 2022 года Месси стал чемпионом мира в составе аргентинской сборной. В решающем матче южноамериканцы обыграли в серии послематчевых пенальти Францию.