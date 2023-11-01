Сергей Рыжиков объяснил, почему не стал тренером вратарей в «Химках»

«Задания, все требования тренерского штаба мне ясны. Почему не работаю с вратарями? Во первых, мне это не очень нравится. Во вторых, у меня нет образования. В третьих, здесь есть замечательный тренер вратарей», — приводит слова Рыжикова «Матч ТВ».