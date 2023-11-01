Итальянский футболист рассказал о желании играть за сборную России

Итальянский футболист с русскими корнями Андреа Пеламатти рассказал о желании играть за сборную России . Его слова передает «Чемпионат» .

«Это было бы неплохо», — заявил Пеламатти в ответ на вопрос о будущем в национальной команде России.

При этом между российскими и итальянскими клубами он выбрал вторые.

«В Италии один из сильнейших чемпионатов, причем во всех трех дивизионах. На данный момент итальянский футбол — лучшая школа для молодого игрока», — объяснил 19-летний спортсмен.

Пеламатти — воспитанник «Интера». Он провел пять матчей в сборных Италии до 15 и 16 лет. Также футболист сыграл в двух товарищеских матчах юношеской сборной России до 18 лет в 2021 году.