Аршавин: по-спортивному мне не интересно смотреть матчи сборной

«Мне по-спортивному не интересно смотреть матчи — и не важно, с кем мы играем. Футболистам не интересно играть? Это вы спросите у них. У меня со спортивной точки зрения интереса нет. Хотя для простого болельщика, может, это и нужно — видеть игроков сборной в международных матчах. Не надо на меня ориентироваться. Меня спрашивают и в данном случае я высказываю личное мнение», — приводит слова Аршавина «РБ Спорт».