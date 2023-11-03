Тренер ПСЖ объяснил, почему Мбаппе не выиграл «Золотой мяч»

«Конечно, для того, чтобы выиграть «Золотой мяч», в дополнение к индивидуальным выступлениям, которые у Килиана на максимальном уровне, нужно выигрывать трофеи на уровнях клубов и сборных.



Мы в «ПСЖ» стараемся выиграть как можно больше, но очевидно, что игрок уровня Килиана должен также добиваться успеха в национальной команде, я не сомневаюсь в нем. И я уверен, что он выиграет много «Золотых мячей», — сказал Энрике.