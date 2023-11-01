Личка рассказал, кого бы взял в команду из «Зенита» и «Спартака»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка пофантазировал на тему, каких бы футболистов из других команд он хотел бы видеть в своем составе.

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«Оу… Если брать из актуальных, игрок, который сейчас в огне, — позвал бы Джуда Беллингема. Из «Зенита»? Вендела! Из «Спартака»? Соболев очень неприятный игрок для соперников. Но позвал бы Зиньковского — он быстрый и маленький — на фланг его!» - приводит слова Лички «РБ Спорт».

20-летний Беллингем перешел в «Реал» из «Боруссии» в июле 2023 года. Сумма трансфера составила 103 млн евро (по данным Transfermarkt). Его контракт с клубом рассчитан до июня 2029 года. Transfermarkt оценивает его в 150 млн евро.

Беллингем сыграл 13 матчей в нынешнем сезоне, забил 13 голов и сделал 3 ассиста.

26-летний Вендел перешел в «Зенит» из «Спортинга» в октябре 2020 года. Сумма трансфера составила 20,3 млн евро (по данным Transfermarkt). Его контракт с клубом рассчитан до июня 2027 года. Transfermarkt оценивает его в 24 млн евро.

Вендел сыграл 13 матчей, забил 4 гола и сделал 4 ассиста в нынешнем сезоне.

27-летний Зиньковский перешел в «Спартак» из «Крыльев Советов» в июле 2022 года. Сумма трансфера составила 3,2 млн евро (по данным Transfermarkt). Его контракт с клубом рассчитан до июня 2027 года. Transfermarkt оценивает его в 4 млн евро.