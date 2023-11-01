Неймар пропустит почти год из-за тяжелой травмы колена

Стало известно, сколько времени из-за травмы может пропустить нападающий саудовского «Аль-Хиляля» Неймар, сообщает O Globo.

По информации источника, футболист выступил с личной просьбой о проведении операции на травмированном колене на родине, в Бразилии. Также Неймар пожелал, чтобы оперировал его знакомый врач. Окончательное решение по медицинскому вмешательству будет принимать руководство «Аль-Хиляля».

Неймар получил травму в матче за сборную Бразилии в октябре 2023 года. По первичной информации, 31-летний футболист получил разрыв передней крестообразной связки левого колена и повреждение мениска.

Ожидается, что Неймар сможет вернуться в футбол только спустя 10 месяцев.