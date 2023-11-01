Неймар пропустит почти год из-за тяжелой травмы колена
Стало известно, сколько времени из-за травмы может пропустить нападающий саудовского «Аль-Хиляля» Неймар, сообщает O Globo.
По информации источника, футболист выступил с личной просьбой о проведении операции на травмированном колене на родине, в Бразилии. Также Неймар пожелал, чтобы оперировал его знакомый врач. Окончательное решение по медицинскому вмешательству будет принимать руководство «Аль-Хиляля».
Неймар получил травму в матче за сборную Бразилии в октябре 2023 года. По первичной информации, 31-летний футболист получил разрыв передней крестообразной связки левого колена и повреждение мениска.
Ожидается, что Неймар сможет вернуться в футбол только спустя 10 месяцев.
Неймар перешел в «Аль-Хиляль» летом 2023 года из ПСЖ. С момента трансфера бразильский нападающий сумел провести 5 матчей, забил 1 гол и сделал 3 ассиста. Также Неймар за карьеру успел поиграть за испанскую «Барселону» и бразильский «Сантос», воспитанником которого является.