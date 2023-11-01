«Реал» уверен в трансфере Дэвиса летом

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По информации Relevo, мадридский клуб уверен, что сможет приобрести защитника «Баварии» по окончании сезона. Клуб уже год работает над сделкой, которая будет непростой.

Контракт канадского футболиста с «Баварией» рассчитан до 2025 года. Дэвис уже несколько раз отказывался продлевать свой нынешний контракт, оправдывая такой образ действий нестабильностью, с которой клуб столкнулся в последние сезоны, приходом и уходом нескольких менеджеров. В «Реале» считают, что мюнхенцы будут вынуждены вести переговоры этим летом, чтобы не потерять игрока дешевле или бесплатно.

«Мадрид» уже использовал эту стратегию при трансфере Тони Крооса за 25 миллионов евро в 2014 году. Ожидается, что трансфер Дэвиса обойдется клубу примерно в два раза дороже. При этом «сливочные» уверены, что игрока ждет большое будущее и что он сможет добиться прогресса в «Реале».

«Бавария» убеждена, что защитник хочет покинуть клуб, и уже начала поиск игроков на замену.