Экс-тренер Бугаева рассказал о генетической проблеме футболиста

«Леша как футболист был очень сильный, игрок сборной России. С хорошей антропометрией, высокого роста, обладал футбольным интеллектом. Но, мне кажется, там есть генетическая проблема, хотя сейчас этого не озвучивают. Думаю, дело в генетике — и это не его вина, а его беда.



Макс Деменко назвал его доверчивым? Да, это было. Макс играл с ним вместе, а я тренировал обоих. И все-таки «тренер — футболист» — это другие отношения. Леша был спокойным, без лишних эмоций — профессионал, который хорошо делал свое дело. Но вне футбольного поля у него были проблемы. Наверное, у него судьба такая — бывает такое, к сожалению.



Виделся ли я с ним в последние годы? Нет. Как закончил его тренировать, так больше его не видел», — рассказал Ташуев.