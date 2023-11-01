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Канчельскис: «Спартак», берите Романцева — он сделает вас чемпионами!

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис предложил «Спартаку» назначить Олега Романцева или Александра Мостового на пост главного тренера команды вместо текущего главного тренера Гильермо Абаскаля.

Канчельскис: «Спартак», берите Романцева — он сделает вас чемпионами
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«Если Фергюсон возглавит сейчас «Спартак», клуб станет чемпионом — 100 процентов. Но его никогда в жизни там не будет!

Руководство «Спартака, берите Романцева на смену Абаскалю. Он вам выиграет чемпионат, сделает чемпионами наконец-то. Это элементарные вещи, их понимать нужно. Все очень просто: берете Олега Ивановича — «Спартак» становится чемпионом России. Все максимально просто. Могут еще Александра Мостового взять, он пока без клуба, к примеру.

Сейчас в красно-белом клубе бардак полнейший! Чемпионами они так не станут. «Спартак» — мои спонсоры, всегда выигрываю: заключаю пари с их болельщиками и побеждаю. (Смеется). Люблю этот клуб только из-за того, что он меня спонсирует», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

Напомним, в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 20 очков в 13 играх чемпионата.

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