Стало известно, что грозит украинским футболистам за отказ пожать руку россиянину в ЛЧ

«Очевидно, что отказ пожать руку российскому игроку «Спортинга» имел политические причины, никак не связанные со спортом. Дисциплинарный регламент УЕФА прямо запрещает на своих соревнованиях любые акции неспортивного, в том числе политического, характера. Аналогичным образом УЕФА запрещает и любое дискриминационное поведение, наносящее ущерб достоинству футболиста в связи с его этническим происхождением и национальностью.



Решение по данному делу должен принимать Дисциплинарный комитет УЕФА. Список возможных санкций за данное нарушение довольно широк — от предупреждения до снятия очков или полной дисквалификации клуба из соревнований. Однако наиболее вероятно, что в текущей ситуации УЕФА ограничится лишь минимальными санкциями — предупреждением и, возможно, небольшим штрафом на украинский клуб», — заявил Федореев.