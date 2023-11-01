Легионер «Крыльев Советов» сравнил Рио‑де‑Жанейро и Москву

Москва лучше Рио‑де‑Жанейро, заявил бразильский футболист «Крыльев Советов»
Бразильский защитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца сравнил Рио де Жанейро и Москву.
Констанца стал игроком самарской команды в январе 2022 года.
— В каком районе Рио прошло твое детство?
— Тижука. Только не путайте с Барра де Тижука, где живут богатые. Вокруг нас было много фавел, приходилось видеть на улицах неприятные вещи. Но я знал, как вести себя в своем районе.
— Ты как то говорил, что любишь путешествовать. Что успел посмотреть в России?
— Помимо Самары — Москву, Петербург и Сочи. Мне больше понравилась столица, супруге — Петербург.
— Рио или Москва?
— Это два прекрасных города. Очень люблю Рио. Но из того, что видел в Москве, могу сказать, что жизнь тут лучше. Давайте так: Рио идеально подходит для отдыха, а Москва — для жизни, — приводит слова Костанцы Sport24.