Легионер «Крыльев Советов» сравнил Рио‑де‑Жанейро и Москву

Бразильский защитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца сравнил Рио де Жанейро и Москву.

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Констанца стал игроком самарской команды в январе 2022 года.

— В каком районе Рио прошло твое детство?

— Тижука. Только не путайте с Барра де Тижука, где живут богатые. Вокруг нас было много фавел, приходилось видеть на улицах неприятные вещи. Но я знал, как вести себя в своем районе.

— Ты как то говорил, что любишь путешествовать. Что успел посмотреть в России?

— Помимо Самары — Москву, Петербург и Сочи. Мне больше понравилась столица, супруге — Петербург.

— Рио или Москва?