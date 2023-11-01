Источник: защитник «Торпедо» Жодино зимой перейдет в «Пари НН»

Источник: защитник «Торпедо» Жодино Глущенков зимой перейдёт в «Пари НН»
23-летний центральный защитник «Торпедо» из Жодино Кирилл Глущенков перейдёт в «Пари Нижний Новгород» в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Иван Карпов.
По информации источника, Глущенков зимой бесплатно покинет Торпедо (заканчивается контракт) и подпишет соглашение с Пари НН. В борьбе за Глущенкова нижегородцы опередили «Урал». С Кириллом подпишут контракт сроком на четыре года. Он будет получать зарплату в размере около ₽ 800 тысяч в месяц с ростом в зависимости от количества сыгранных матчей.
Кирилл — воспитанник ставропольского футбола. Глущенков занимался в «Чертаново» и Динамо, пробовался в «Факеле», после уехал в Беларусь. Закрепился в «Ислочи», откуда попал в «Торпедо». С начала года Кирилл 5 раз попадала в сборную тура чемпионата, а также выиграл Кубок страны, обыграв БАТЭ. У 23-летнего игрока российский паспорт.