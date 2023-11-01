В «Пари НН» прокомментировали информацию о переходе Глущенкова

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал информацию о том, что нижегородцы в зимнее трансферное окно подпишут защитника 23-летнего центрального защитника белорусского «Торпедо» из Жодино Кирилла Глущенкова.

«Пока информация о переходе Глущенкова в «Пари НН» не имеет под собой официального подтверждения. Давайте дождёмся официальной позиции клуба — мы её в ближайшее время сформулируем», — сказал Мелик-Гусейнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, ранее появилась информация, что 23-летний центральный защитник белорусского «Торпедо» из Жодино Кирилл Глущенков перейдёт в «Пари Нижний Новгород» в зимнее трансферное окно.Глущенков зимой бесплатно покинет «Торпедо», так как у него заканчивается контракт, и подпишет соглашение с «Пари НН». В борьбе за Глущенкова нижегородцы опередили «Урал». С Кириллом подпишут контракт сроком на четыре года.