Экс-игрок «Краснодара» объяснил, в чем интерес кубкового матча со «Спартаком»

«Спартак» уже в Кубке все решил, а за второе место идет борьба между «Динамо» и «Краснодаром». Естественно, ребята будут играть на победу, премиальные никто не отменял, есть имиджевый момент. Сама же игра даже для меня не вызывает никакого интереса. Понятно, кто любит футбол, тем интересен счет и результат. Но интереснее будут дальнейшие матчи. Сейчас любопытно посмотреть, как будут выглядеть команды и те игроки, которые получат больше практики, чем обычно», — сказал Деменко.