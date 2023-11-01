«Сочи» и «Факел» назвали стартовые составы на матч Кубка России

Стали известны стартовые составы «Сочи» и «Факела» на матч 6 го тура Пути РПЛ ФОНБЕТ Кубка России.
Стартовый состав «Сочи»: Гойло, Миладинович, Литвинов, Дркушич, Маргасов, Нобоа, Батырев, Медведев, Крамарич, Джорджевич, Бурмистров.
Стартовый состав «Факела»: Гудиев, Черов, Мендель, Суслов, Калинин, Ивлев, Селе, Моцпан, Яколиш, Долгов, Максимов.
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