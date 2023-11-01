«Факел» вылетел из Кубка России
Сегодня, 1 ноября, «Факел» проиграл в гостях «Сочи» в шестом туре группового этапа Кубка России. Встреча на стадионе «Фишт» завершилась со счетом 0:2.
Три главных факта
1. Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев полностью изменил стартовый состав по сравнению с победным матчем со «Спартаком» (2:0) в 13 туре чемпионата России.
2. «Сочи» выиграл всего два матча в шести турах группового этапа и вышел в плей-офф Кубка России. Обе победы были добыты в играх с «Факелом».
3. «Сочи» вышел вперед по победам в личных встречах с «Факелом». Команда Точилина восьмой раз сыграла с воронежским клубом и добыла четвертую победу. У «Факела» три победы, а также один раз команды сыграли вничью.
РПЛ. 6-й тур Кубка России
«Сочи» – «Факел» – 2:0
Голы: Бурмистров, 29 (1:0); Маргасов, 42 (2:0).