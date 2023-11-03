Арбитр Вера Опейкина рассказала, как попала в футбол

— Так получилось, что в мой класс перешел мальчишка. Мы на уроке физкультуры начали играть в футбол, а он был техничным, сказал мне: «Ты так классно играешь, приходи к нам вечером на тренировку». Я сказала, что туда девочкам нельзя, а он ответил, что его мама там тренирует и что мне нужно прийти. Так и получилось, что после этого у нас образовалась женская футбольная команда. А потом я завязалась с футболом на всю свою оставшуюся жизнь, — сказала Опейкина в эфире программы «РецепТура» на канале МАТЧ ПРЕМЬЕР.