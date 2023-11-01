Рахимов назвал причины разгромного поражения «Рубина» в матче с «Локомотивом»

«Какой момент стал переломным в этой игре? Я бы не стал говорить, что им был первый гол… Я бы сказал так: мы проиграли в трёх компонентах — плохо вели борьбу, плохо переключались после потери мяча и допускали большое количество простого брака. В первом тайме все они начали складываться после первого пропущенного мяча.



Вот эти моменты сказались на игре. Во втором тайме более структурной стала игра, но счёт предопределил ситуацию на поле. Сегодня мы не заслужили победу, нельзя было так играть по первому тайму», — сказал Рахимов в эфире «Матч ТВ».