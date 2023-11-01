Абаскаль: если ты надеваешь футболку «Спартака», ты должен нести ее с честью

«Болельщикам я всегда благодарен. Я перед матчами по телевизору в офисе всегда вижу, как люди заполняют стадион, идут на матч. Неважно, что за игра — это не имеет значения. Если ты надеваешь футболку «Спартака», ты должен с честью её нести», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.