Тен Хаг взял на себя ответственность за провальный старт "Манчестер Юнайтед"

«В данный момент мы находимся в плохом положении. Я беру на себя ответственность за это.



Я вижу в этом вызов. Я боец, и я участвую в этом бою, и я должен быть уверен, что разделю ответственность со своими игроками, и что мы будем держаться вместе, сражаться вместе и добиваться лучших результатов.



Мы должны все исправить. Это моя команда, и она не добивается результатов. Я несу ответственность. Как команда мы были недостаточно хороши, и каковы бы ни были причины, здесь не может быть оправданий.



Мы должны делать все лучше, мы должны повышать наши стандарты, потому что в противном случае никогда не достигнем нужного уровня игры и не добьемся результатов», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».