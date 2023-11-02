Тен Хаг взял на себя ответственность за провальный старт "Манчестер Юнайтед"

Эрик тен Хаг: «МЮ» в плохом положении, беру ответственность на себя. Я боец, вижу в этом вызов»
Эрик тен Хаг высказался о неудачном старте сезона для «Манчестер Юнайтед».
Вчера манкунианцы вылетели из розыгрыша Кубка английской лиги, проиграв «Ньюкаслу» – 0:3. В турнирной таблице АПЛ «Юнайтед» занимает 8-е место, набрав 15 очков после 10 матчей.
«В данный момент мы находимся в плохом положении. Я беру на себя ответственность за это.
Я вижу в этом вызов. Я боец, и я участвую в этом бою, и я должен быть уверен, что разделю ответственность со своими игроками, и что мы будем держаться вместе, сражаться вместе и добиваться лучших результатов.
Мы должны все исправить. Это моя команда, и она не добивается результатов. Я несу ответственность. Как команда мы были недостаточно хороши, и каковы бы ни были причины, здесь не может быть оправданий.
Мы должны делать все лучше, мы должны повышать наши стандарты, потому что в противном случае никогда не достигнем нужного уровня игры и не добьемся результатов», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».
Эрик тен Хаг: «МЮ» в плохом положении, беру ответственность на себя. Я боец, вижу в этом вызов»
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