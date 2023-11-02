Президент "Урала" высказался об уровне игры хавбека Ишакова

"Конечно, я несогласен с этим мнением. Если Илья забил гол, то это не значит, что он Бог футбола. Да, очень хороший футболист, но ему нужно расти. Мы очень надеемся на Ишкова. Он парень молодой, потенциал у него есть. Дай Бог, чтобы все получилось, и у него все срослось", - сказал Иванов.