Месси назвал свой любимый гол в карьере

«Я всегда говорил, что самые важные голы это те, которые забиты в финале Лиги чемпионов, в финале чемпионата мира. Я всегда помню о голе в ворота «Реала», когда мы обыграли их со счётом 2:0 в матче Лиги чемпионов на «Сантьяго Бернабеу».