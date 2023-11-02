Голкипер сборной Англии Джонстон продлил контракт с «Кристал Пэлас»
«Кристал Пэлас» подписал новый долгосрочный контракт c голкипером Сэмом Джонстоном, сообщает пресс служба английского клуба.
30 летний Джонстон продлил свой договор с командой до лета 2027 года.
В нынешнем сезоне в составе «Кристал Пэлас» вратарь сыграл 12 матчей, из которых в четырех не пропустил ни одного гола. В остальных восьми встречах Джонстон пропустил 18 голов. После 10 туров АПЛ «Кристал Пэлас» занимает 13 е место в таблице, набрав 12 очков.
В 2021 году голкипер впервые был вызван в сборную Англии, на настоящий момент он провел за команду четыре матча.