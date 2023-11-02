Голкипер сборной Англии Джонстон продлил контракт с «Кристал Пэлас»

В нынешнем сезоне в составе «Кристал Пэлас» вратарь сыграл 12 матчей, из которых в четырех не пропустил ни одного гола. В остальных восьми встречах Джонстон пропустил 18 голов. После 10 туров АПЛ «Кристал Пэлас» занимает 13 е место в таблице, набрав 12 очков.