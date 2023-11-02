«Спартак» сравнили с грандом европейского футбола

«Глобально «Спартак» — это как «Барселона» в Испании. По стилю игры, по философии. Все равно «Краснодар» — это провинциальный клуб. И если ты побеждаешь «Спартак» или опережаешь его в таблице, это остается в истории клуба. При всем уважении к «Зениту», «Динамо» или ЦСКА именно «Спартак» вызывает наибольшую реакцию. Наверное, это самый главный соперник», — заявил специалист.