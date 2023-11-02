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Тренер Калешин назвал "Спартак" главным соперником для российских клубов

Главный тренер тольяттинского «Акрона» Евгений Калешин заявил, что московский «Спартак» остается самым принципиальным соперником для других российских клубов. Его слова передает «Матч ТВ».

«Спартак» сравнили с грандом европейского футбола
© РИА Новости

«Глобально «Спартак» — это как «Барселона» в Испании. По стилю игры, по философии. Все равно «Краснодар» — это провинциальный клуб. И если ты побеждаешь «Спартак» или опережаешь его в таблице, это остается в истории клуба. При всем уважении к «Зениту», «Динамо» или ЦСКА именно «Спартак» вызывает наибольшую реакцию. Наверное, это самый главный соперник», — заявил специалист.

1 ноября «Спартак» на своем поле проиграл «Краснодару» (2:3) в матче шестого тура группового этапа Кубка России. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.

После шести туров «Спартак», набрав 12 очков, с первого места вышел в плей-офф. «Краснодар» занял второе место (11 очков). На три меньше у московского «Динамо» (восемь очков), который 2 ноября проведет свой матч заключительного тура против «Пари Нижний Новгород» (два очка).

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