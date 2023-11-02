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Промес может восстановиться к матчу с «Локомотивом»

Вингер московского «Спартака» Квинси Промес высказался о своей травме.

Промес может восстановиться к матчу с «Локомотивом»
© ФК "Спартак"

«Чувствую себя хорошо. Надеюсь, смогу сыграть в дерби с «Локомотивом», — цитирует Промеса «Спорт-Экспресс».

До этого спартаковец получил травму. Ему пришлось покинуть поле в перерыве игры с «Пари Нижний Новгород». Тогда его заменил Соболев, но ничем форвард на поле не отметился. Без Промеса «Спартак» проиграл две встречи кряду. Сначала уступили «Факелу» в гостях (0:2), а потом и «Краснодару» дома (2:3).