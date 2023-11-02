Промес может восстановиться к матчу с «Локомотивом»

До этого спартаковец получил травму. Ему пришлось покинуть поле в перерыве игры с «Пари Нижний Новгород». Тогда его заменил Соболев, но ничем форвард на поле не отметился. Без Промеса «Спартак» проиграл две встречи кряду. Сначала уступили «Факелу» в гостях (0:2), а потом и «Краснодару» дома (2:3).