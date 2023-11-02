Экс‑тренер клубов РПЛ назвал лучший российский город, в котором жил

— Лучший город, в котором жил в России, — Ростов на Дону. [Неподалеку] красивое побережье, широкие и просторные берега. Ростов похож на Белград, напоминал мне дом. Все города, в которых жил, были красивыми: Самара и Тула. Жизнь в России назову одним словом — красота!



Почему люблю Россию? Потому что много здесь работал, в этой стране есть исторические связи России, Черногории и Сербии. Потому что это православная страна с разными народами. Не раз говорил, что в России чувствовал себя как дома, везде относились гостеприимно: в Чечне, Дагестане, Кабардино Балкарской Республике.



Россия — большая страна со множеством красивейших мест. Столько морей, рек и озер. Красота в каждом сезоне года! В России любой найдет себе местечко, — приводит слова Божовича Sport24.