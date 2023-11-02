Беллингем: в форме «Реала» чувствуешь себя как в костюме супергероя

Когда я попал в раздевалку — я немного нервничал. Я никогда не восхвалял звёзд. Но, когда ты приезжаешь сюда и видишь, чего они достигли, трудно не сказать: «Вау, это вершина футбола».



В первое время я внимательно наблюдал за товарищами по команде и задавался вопросом: «Может, Тони Кроос ест золото?» Однако потом ты понимаешь, что все они очень скромные ребята. К тому же помогают адаптироваться в команде. После этого я понял, что независимо от того, насколько ты успешен, независимо от того, сколько ты выиграл, ты всё равно можешь быть отличным человеком, как эти ребята.



Невозможно описать эмоции от первой игры на «Сантьяго Бернабеу». Это мечта, ставшая явью. Наша белая футболка знаменита во всём мире. Когда она на тебе, ты практически чувствуешь себя в костюме супергероя. Это привилегия и большая честь. Ты должен постоянно демонстрировать свой класс на поле, чтобы иметь возможность носить её неделю за неделей», – приводит слова Беллингема L'Equipe.