Экс-президент «Спартака» выступил против женщин в футболе

«Я против женщин в футболе. У меня это не вызывает никаких положительных эмоций. Но глядя на то, как судья работал на матче «Спартак» — «Краснодар», подумал: «Господи, уж лучше стабильная женщина арбитр, чем нестабильный мужчина». Она бы даже лучше справилась в этом игре.



Я против такого вида эмансипации. Художественная гимнастика — это спорт для женщин. Тяжелая атлетика и футбол — для мужчин», — заявил Червиченко.