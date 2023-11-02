Тикнизян расписался с телеведущей Яной Ромашкиной

Предложение Тикнизян сделал после матча 9-го тура РПЛ, в котором его «Локомотив» обыграл «Зенит» в Санкт-Петербурге 2:1. Победный гол тогда забил именно защитник железнодорожников. Предложение футболист сделал на Останкинской телебашне, где и работает его возлюбленная, на следующий день после этой игры.