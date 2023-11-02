Форвард «Краснодара» Кордоба отказался говорить о переходе в «Зенит»
Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба высказался о слухах о своем возможном переходе в петербургский «Зенит».
«Правда ли, что у меня было предложение от «Зенита»? Я сейчас в «Краснодаре» и сконцентрирован на игре в этом клубе. Не буду говорить о предложении. Сейчас самое главное для меня — говорить о «Краснодаре», - приводит слова Кордобы «РБ Спорт».
Летом 2023 года в российских СМИ появлялись слухи об интересе «Зенита» и нескольких европейских клубов к Кордобе, однако трансфер колумбийского форварда в какую-либо команду так и не состоялся.
Кордоба перешел в «Краснодар» в июле 2021 года из «Герты». Сумма трансфера составила 20 млн евро (по данным Transfermarkt). Его контракт с клубом рассчитан до июня 2025 года. Transfermarkt оценивает его в 12 млн евро.
30-летний Кордоба провел 17 матчей в нынешнем сезоне, забил 9 голов и сделал 3 ассиста.
В «Краснодаре» уже играют два колумбийских игрока – нападающий Матео Кассьерра и полузащитник Вильмар Барриос.