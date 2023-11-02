Кордоба отказался говорить о переходе в «Зенит»

«Правда ли, что у меня было предложение от «Зенита»? Я сейчас в «Краснодаре» и сконцентрирован на игре в этом клубе. Не буду говорить о предложении. Сейчас самое главное для меня — говорить о «Краснодаре», - приводит слова Кордобы «РБ Спорт».