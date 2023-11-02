Литвинов ответил, жалеет ли об уходе из «Краснодара» в «Сочи»

Защитник «Сочи» Вячеслав Литвинов ответил на вопрос, не жалеет ли об уходе из «Краснодара», воспитанником которого является.

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Литвинов пополнил состав сочинцев в начале текущего сезона, перейдя из «Краснодара» за один миллион евро.

— Не ищешь вариант с новым клубом?

— Думаю только о том, чтобы «Сочи» начал выигрывать. Команда готова бороться за более менее высокие места. Все для этого есть — осталось найти свою изюминку, с которой и будем выходить и побеждать.

— «Краснодар» станет чемпионом?

— Шансы все еще большие, дай им бог. «Зенит» в начале сезона потерял прилично очков. Уже приблизились, но «Краснодар» способен взять титул. Приятно удивлен тому, что ребята идут на таком месте.

— Жалеешь, что сейчас не там?