Литвинов ответил, жалеет ли об уходе из «Краснодара» в «Сочи»

Литвинов ответил на вопрос, жалеет ли об уходе из «Краснодара» в «Сочи»
Защитник «Сочи» Вячеслав Литвинов ответил на вопрос, не жалеет ли об уходе из «Краснодара», воспитанником которого является.
Литвинов пополнил состав сочинцев в начале текущего сезона, перейдя из «Краснодара» за один миллион евро.
— Не ищешь вариант с новым клубом?
— Думаю только о том, чтобы «Сочи» начал выигрывать. Команда готова бороться за более менее высокие места. Все для этого есть — осталось найти свою изюминку, с которой и будем выходить и побеждать.
— «Краснодар» станет чемпионом?
— Шансы все еще большие, дай им бог. «Зенит» в начале сезона потерял прилично очков. Уже приблизились, но «Краснодар» способен взять титул. Приятно удивлен тому, что ребята идут на таком месте.
— Жалеешь, что сейчас не там?
— Быть просто в обойме и сидеть на замене — это бы меня не устроило. У меня есть свои амбиции, хочу выходить на поле и прогрессировать. А не сидеть и ждать чего то, — цитирует Литвинова Sport24.