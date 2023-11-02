Троих юниоров ЦСКА дисквалифицировали за оскорбления в адрес «Спартака»

Трое футболистов молодежной команды ЦСКА дисквалифицированы за скандирование нецензурных выражений в адрес «Спартака»
Контрольно дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал троих футболистов молодежной команды ЦСКА, судом они были привлечены к административной ответственности, заявил глава комитета Артур Григорьянц.
27 октября ЦСКА в гостях обыграл «Спартак» (2:1) в матче 15 го тура Молодежной футбольной лиги (МФЛ).
— По ходу матча болельщики скандировали нецензурные выражения и бросали снежки на поле в сторону игроков. Футболисты ЦСКА вышли к трибуне своей команды и скандировали нецензурные выражения в адрес «Спартака». Один из них — Арбузов, он был с мегафоном, а Першин и Сидельников были на трибуне. Эти три футболиста были привлечены к административному наказанию в 500 рублей судом.
Штраф «Спартаку» и ЦСКА — по 10 тысяч за скандирование и 20 тысяч за снежки. Першин, Сидельников и Арбузов дисквалифицированы на 2 матча МФЛ каждый, — передает слова Григорьянца корреспондент «Матч ТВ».
Также КДК РФС вынес решение о санкциях по итогам матча между «Кубанью» и «Черноморцем» (2:2) в МЕЛБЕТ Первой Лиге.
— На 46 й минуте матча «Кубань» — «Черноморец» состоялась стычка между активными болельщиками. Она была спровоцирована болельщиком «Кубани», который пробрался на сектор «Черноморца». Он еще и пострадал, получил ушиб мягких тканей лба.
У «Черноморца» это рецидив. В игре с «Аланией» их болельщики отняли флаг у владикавказских болельщиков. «Кубань» за необеспечение безопасности оштрафована на 100 тысяч рублей, клуб предупрежден, что при повторении будут более строгие санкции. Также клуб оштрафован за поведение зрителей на 50 тысяч рублей. «Черноморец» — на 75 тысяч рублей, — заявил Григорьянц.