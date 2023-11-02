Троих юниоров ЦСКА дисквалифицировали за оскорбления в адрес «Спартака»

— По ходу матча болельщики скандировали нецензурные выражения и бросали снежки на поле в сторону игроков. Футболисты ЦСКА вышли к трибуне своей команды и скандировали нецензурные выражения в адрес «Спартака». Один из них — Арбузов, он был с мегафоном, а Першин и Сидельников были на трибуне. Эти три футболиста были привлечены к административному наказанию в 500 рублей судом.



Штраф «Спартаку» и ЦСКА — по 10 тысяч за скандирование и 20 тысяч за снежки. Першин, Сидельников и Арбузов дисквалифицированы на 2 матча МФЛ каждый, — передает слова Григорьянца корреспондент «Матч ТВ».