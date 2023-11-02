«Спартак» похвалили после поражения от «Краснодара»

«Ничего не удивило. Ребята играли раскрепощенно, результат не довлел ни на одной из команд. Играли в открытый футбол. Я думаю, что зрители получили удовольствие. Команды уже в любом случае гарантировали выход в следующую стадию Кубка. Для команд престиж был главным. «Краснодар» находится на первой позиции, «Спартак» на седьмой [в чемпионате России]. И нужно было показать болельщикам, кто в каком состоянии находится. «Спартак» не удовлетворен своим местом в турнирной таблице, а «Краснодар» должен был показать, что он не зря находится на первой позиции. Были разные варианты сочетаний в обеих командах, игра получилась зрелищной, пускай и с ошибками — даже результативными, как пенальти Соболева», — заявил Гладилин.