Абаскаля оштрафовали по итогам матча с "Факелом"

Тренера "Спартака" Абаскаля оштрафовали на 20 тыс. рублей по итогам матча с "Факелом"
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал главного тренера московского "Спартака" Гильермо Абаскаля на 20 тыс. рублей по итогам игры 13-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) против воронежского "Факела". Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
Встреча прошла в Воронеже 28 октября и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.
"Главный тренер "Факела" Сергей Ташуев оштрафован на 30 тыс. рублей, старший тренер команды Вячеслав Молчанов оштрафован на 20 тыс. рублей, - сказал Григорьянц. - Оба получили наказания за выходы за пределы технической зоны. Главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль за выход за пределы технической зоны два раза оштрафован на 20 тыс. рублей. Также "Спартак" оштрафован на 20 тыс. рублей за появление на поле постороннего лица".
"Спартак" занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков в 13 матчах. В следующем туре красно-белые в гостях сыграют против столичного "Локомотива" 5 ноября.