Абаскаля оштрафовали по итогам матча с "Факелом"

"Главный тренер "Факела" Сергей Ташуев оштрафован на 30 тыс. рублей, старший тренер команды Вячеслав Молчанов оштрафован на 20 тыс. рублей, - сказал Григорьянц. - Оба получили наказания за выходы за пределы технической зоны. Главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль за выход за пределы технической зоны два раза оштрафован на 20 тыс. рублей. Также "Спартак" оштрафован на 20 тыс. рублей за появление на поле постороннего лица".