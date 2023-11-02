«Спартак» призвали не обижаться из-за отмененного гола Соболева

«Проигравшая команда всегда ищет варианты, как закрыть эту тему. У Соболева поехала нога. Он опытный футболист, один пенальти в этом матче уже забил. А здесь дотронулся до мяча — сдвинул, не сдвинул, вратарь уже среагировал на это движение и упал в другую сторону. Это считается нарушением. Судья сначала не увидел, потому что увидеть это очень сложно. Но запись все показала. Игрок не имеет права касаться сначала одной ногой, а второй бить. Надо бить одним ударом.



Технически судья все правильно сделал, даже вопросов нет. «Спартаку» обижаться на это... Да обижаться не на что! «Спартак» уже занял первое место, это Кубок. Он боролся за свой престиж. Понятно, что проигрывать дома при своих болельщиках уже не первый раз — это обидно. Это задело самолюбие «Спартака» и его руководителей, которые непосредственно отвечают за результат. Поэтому такие высказывания после матча — это оправдания, эмоции руководителей «Спартака», — заявил Гладилин.