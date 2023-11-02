Сухина: Судейский заговор против «Спартака» – смешная тема

Бывший судья ФИФА Станислав Сухина в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Владиславом ЮДИНЫМ отреагировал на возможный заговор арбитров против «Спартака».

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В матче 6-го тура группового этапа Кубка России нападающий «Спартака» Александр Соболева забил «Краснодару» с пенальти, но гол не был засчитан из-за двойного касания у игрока красно-белых. Встреча завершилась победой «быков» со счетом 3:2.

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– Как вы считаете, существует ли судейский заговор против Спартака?

– Пенальти я не видел. Правило про повторное касание – есть. По поводу заговора, мне кажется, что это уже смешная тема.

– С чем тогда связаны многочисленные разговоры о том, что «Спартак» неправильно судят?

– Здесь надо говорить не о том, что если речь идет о судействе, то это обязательно «Спартак» и наоборот. «Спартак» является одной из самых популярных команд в стране, о ней вообще много говорят, в том числе и о судействе. Тем более сейчас не самый удачный период у команды, она теряет очки. Тут и возникает проблема поля и судейства.

– В нынешнем сезоне кто больше всего пострадал от несправедливых судейских решений? Например, вспоминается ошибка Владислава Безбородова в матче 2-го тура «Ахмат» – ЦСКА (2:3).

– В том матче победила команда ,против которой это было совершено. На итоговый результат это не повлияло. Ошибка методическая была, никто это не оспаривал. Считать, сколько очков команды не досчитались из-за судейства – это для обывателей интересно почитать и посмотреть. В принципе, можно посмотреть, сколько любая команда потеряла очков из-за того, что защитники не разобрались или вратарь ошибся, были проблемы с составом или не выбрали нужную тактическую схему… Есть ли такие подсчеты, сколько в таких случаях потеряли очков?

– Сложно сказать. Вы считаете, что не стоит заострять внимание на судейских ошибках?