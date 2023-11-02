Бородюк: на всю РПЛ осталось максимум пять классных легионеров

«Есть тенденция к снижению. Можно вспомнить легионеров, которые были. Халк, Вагнер, Карвальо, Витсель, Думбия, Данни, Алекс — вы же понимаете, какие это были игроки. Приглашались очень сильные иностранцы, при этом с ними были классные российские футболисты. Мы выигрывали Кубок УЕФА, сборная здорово выступила в 2008 году.



А сейчас у нас максимум пять классных легионеров на всю лигу. Остальные — среднего уровня. С отъездом иностранцев уровень упал. Плюс ушло поколение сильных российских футболистов. Сейчас есть все предпосылки, чтобы молодые игроки себя в большей степени проявили. Но одного таланта для этого мало — нужно ещё трудолюбие», — сказал Бородюк в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.