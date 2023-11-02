Футболист ЦСКА не может провести операцию в Германии из-за трудностей с визой

Футбольный агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Максима Мухина, высказался о восстановлении своего клиента после разрыва передней крестообразной связки колена.

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«ЦСКА предпринимает все усилия для отправки футболиста в специализированное учреждение. Возможная операция не в Германии? Рассматриваются все варианты. ЦСКА находится под жесточайшими санкциями, есть определенные трудности, но клуб с ними справится. Сейчас Максим находится под постоянным наблюдением врачей и физиотерапевтов», — приводит слова Шпинева «СЭ».

Отмечается, что для восстановления от травмы Мухин отправится на лечение в Германию, где ему предстоит операция.

Мухин перешел в ЦСКА из «Локомотива» в июле 2021 года за 170 тысяч евро. Контракт футболиста с армейским клубом действует до 30 июня 2026 года.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость россиянина в 3 миллиона евро.

В нынешнем сезоне 21-летний хавбек поучаствовал 16 играх ЦСКА во всех турнирах, забил два мяча и сделал одну результативную передачу (1092 минуты).

После 13 туров ЦСКА занимает 5-е место в РПЛ с 21 очком. Лидирует «Краснодар» (28).