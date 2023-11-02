Назван единственный конкурент «Краснодара» в борьбе за чемпионство в РПЛ

«Сил хватит. Но смогут ли они сохранить победный график? Потому что конкурент у них сильный — это «Зенит». Других я пока не вижу. И «Зенит» так просто чемпионство не отдаст. Чем больше очков, тем больше шансов. А так, у них поставленная игра. И я не сомневаюсь, что «Краснодар» — это кандидат номер один в борьбе с «Зенитом» за первое место. Команда прибавила, они делают результат, они не боятся ни одного соперника. Уверен, что предстоящая очная встреча этих клубов будет очень интересной», — заявил Гладилин.