Генич посмеялся над включением в шорт-лист лучших тренеров в медиафутболе: «Только если на худшего могу претендовать»
Константин Генич отреагировал на список номинантов на приз тренеру года.
Генич, возглавляющий команду «Матч ТВ», попал в шорт-лист претендентов на приз лучшему тренеру в медиафутболе.
«Смешно. Если только на худшего могу претендовать », – написал Генич.
Генич стал тренером «Матч ТВ» с 3-го сезона Winline МФЛ, сменив Александра Григоряна.
Команда является постоянным участником МКС и МФЛ, но больших результатов в турнирах «Матч ТВ» пока не достиг.
В третьем сезоне Медиалиги «Матч ТВ» вышел из группы со второго места, но в стыковой игре за выход в 1/4 финала проиграл «Бей Беги».
В МФЛ-4 команда Генича заняла последнее место в группе, набрав всего два очка.