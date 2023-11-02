Генич посмеялся над включением в шорт-лист лучших тренеров в медиафутболе

Константин Генич отреагировал на список номинантов на приз тренеру года.

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Генич, возглавляющий команду «Матч ТВ», попал в шорт-лист претендентов на приз лучшему тренеру в медиафутболе.

«Смешно. Если только на худшего могу претендовать », – написал Генич.

Генич стал тренером «Матч ТВ» с 3-го сезона Winline МФЛ, сменив Александра Григоряна.

Команда является постоянным участником МКС и МФЛ, но больших результатов в турнирах «Матч ТВ» пока не достиг.

В третьем сезоне Медиалиги «Матч ТВ» вышел из группы со второго места, но в стыковой игре за выход в 1/4 финала проиграл «Бей Беги».