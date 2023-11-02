Пономарев ждет провала «Краснодара»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Владиславом ЮДИНЫМ прокомментировал лидерство «Краснодара» в чемпионате России.

© ФК "Краснодар"

Команда серба Владимира Ивича потерпела одно поражение в 13-ти матчах РПЛ и лидирует с 28 очками. На втором месте идет «Зенит» (26).

– Вы согласны, что серб Ивич сейчас лучший тренер в РПЛ?

– С этим, конечно, нельзя согласиться. Лучшим тренер станет в конце сезона, когда будут известны итоги выступления команды. Что заранее говорить? Сейчас команда посыпется, а потом будем говорить, что он – худший. Она должна посыпаться, никуда они не денутся.

Пока они идут нормально, но, мне кажется, что это временно. На одной беготне нельзя выиграть чемпионат. Здесь уже пошел класс, как в игре с ЦСКА, когда армейцы превосходили в классе, скорости и физподготовке этих импортных ребятишек. «Краснодар» займет третье-четвертое место в конце чемпионата.

Ребята уже устали, со «Спартаком» еле двигались. Я не знаю, за счет чего они их победили. Как там судья усмотрел, что игрок подбил ногой мяч? Это просто чудо какое-то.

– Последним иностранным тренером, кто выиграл РПЛ, был итальянец Массимо Каррера. Вы уже сказали, что «Краснодар» не станет чемпионом. Но может Ивич что-нибудь придумает во второй части чемпионата?