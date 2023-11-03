Семин назвал сказками информацию о возвращении Миранчука в «Торино»

«Это опять сказки, которые вы рассказываете. Что здесь комментировать? Я об этом ничего не знаю. Пускай его представитель вам расскажет, лучше ему возвращаться в Турин или хуже. Правильно ли он пошел в «Аталанту» — или можно было сразу в «Торино», — приводит слова Сёмина Metaratings.