Мостовой: «Абаскаль, видимо, святой, любого другого уже бы выгнали из «Спартака»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о результатах «Спартака» и отметил, что главный тренер Гильермо Абаскаль уже заслужил увольнение на фоне игры команды.
Накануне «красно белые» проиграли «Краснодару» (2:3) в заключительном матче группового этапа ФОНБЕТ Кубка России. Команда Абаскаля могла уйти от поражения в концовке матча, но на 84 й минуте VAR отменил взятие ворот Александром Соболевым, который допустил ошибку во время исполнения одиннадцатиметрового удара.
— Поражения «Спартака» в последних матчах не удивляют. Что то в команде идет не так. Понятно, что матч с «Краснодаром» турнирного значения не имел, но домашних поражений надо избегать. «Краснодар» был больше мотивирован? Они выставили второй состав, как и «Спартак». Все лидеры отдыхали. Условия одинаковые. До этого проиграли «Факелу» — никакой стабильности нет. Но Абаскаль, видимо, святой. Любого другого тренера уже бы давно выгнали из клуба на фоне такой игры и результатов, — цитирует Мостового «РБ Спорт».
«Спартак» занял первое место по итогам группового этапа Кубка России, набрав 12 очков в шести матчах.
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Источник:РБ Спорт