Мостовой: «Абаскаль, видимо, святой, любого другого уже бы выгнали из «Спартака»

— Поражения «Спартака» в последних матчах не удивляют. Что то в команде идет не так. Понятно, что матч с «Краснодаром» турнирного значения не имел, но домашних поражений надо избегать. «Краснодар» был больше мотивирован? Они выставили второй состав, как и «Спартак». Все лидеры отдыхали. Условия одинаковые. До этого проиграли «Факелу» — никакой стабильности нет. Но Абаскаль, видимо, святой. Любого другого тренера уже бы давно выгнали из клуба на фоне такой игры и результатов, — цитирует Мостового «РБ Спорт».