Экс-футболист Мостовой заявил, что Абаскаль заслужил увольнение из "Спартака"

"Не удивляют поражения "Спартака" в последних матчах. Что-то в команде идет не так. Понятно, что матч с "Краснодаром" турнирного значения не имел, но домашних поражений надо избегать. "Краснодар" был больше мотивирован? Они выставили второй состав, как и "Спартак". Все лидеры отдыхали. Условия одинаковые. До этого проиграли "Факелу" — никакой стабильности нет.