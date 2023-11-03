Экс-футболист Мостовой заявил, что Абаскаль заслужил увольнение из "Спартака"

Бывший футболист испанской "Сельты" и сборной России Александр Мостовой в комментарии "РБ Спорт" заявил, что его не удивляют поражения московского "Спартака" в последних матчах.
"Не удивляют поражения "Спартака" в последних матчах. Что-то в команде идет не так. Понятно, что матч с "Краснодаром" турнирного значения не имел, но домашних поражений надо избегать. "Краснодар" был больше мотивирован? Они выставили второй состав, как и "Спартак". Все лидеры отдыхали. Условия одинаковые. До этого проиграли "Факелу" — никакой стабильности нет.
Но Абаскаль, видимо, святой. Любого другого тренера уже бы давно выгнали из клуба на фоне такой игры и результатов", — заявил экс-футболист. 1 ноября "Спартак" на своем поле проиграл "Краснодару" (2:3) в матче шестого тура группового этапа Кубка России. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию игры. Подопечные Гильермо Абаскаля уже обеспечили себе выход в плей офф Кубка с первого места в группе. После 13 туров чемпионата России "Спартак" набрал 20 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице.