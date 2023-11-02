Экс-футболист рассказал, для кого будет полезен проигрыш «Спартака»

«Хороший матч получился, такой интересный, захватывающий. Молодцы команды. «Спартак» уже гарантировал себе первое место в таблице, но все равно бьется, старается, играет. Да нет, [никак это поражение не повлияет на «Спартак»], никаких проблем. Это нормальный Кубковый матч, в котором была практика. Дали играть футболистам, у которых этой практики меньше. Для тренеров матч показал, в каком состоянии футболисты. Для того же «Краснодара» стало понятно, что с Кошкаровым (Александр Кошкаров оформил дубль. — «Газета.Ru). В «Спартаке» проверили другую тактику. Это хороший момент для тренерского анализа», — заявил Деменко.