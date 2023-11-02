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Камоцци: увольнение Абаскаля — последняя возможность для «Спартака» спасти сезон

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, считает, что красно-белые могут спасти текущий сезон только в том случае, если уволят главного тренера команды Гильермо Абаскаля.

Камоцци: увольнение Абаскаля — последняя возможность «Спартака» спасти сезон
© Чемпионат.com

«Проблема заключается в том, что подписали контракт с таким тренером, как Абаскаль, без знаний и личностных качеств, необходимых для того, чтобы тренировать такую большую команду, как «Спартак». Теперь его увольнение — последняя возможность для «Спартака» спасти этот непростой сезон.

Интересно узнать, кто посоветовал его руководству клуба. Он — тот человек, который должен быть виноват. Не руководство клуба», — сказал Камоцци в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Спартак» после 13 туров РПЛ занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 20 очков.

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