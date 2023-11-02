Зырянов ответил на вопрос о слабом старте «Зенита» в РПЛ

«О слабом старте «Зенита», думаю, должен говорить тренер «Зенита». Он уже говорил, что невозможно всё время побеждать. Логично всё. Где-то оступается команда, а где-то потом набирает. Кто главный соперник «Зенита» в этом сезоне? Как и всегда — только «Зенит». Я уже говорил об этом много раз. Если они будут играть постоянно в полную силу, у них не будет соперников в чемпионате России», — сказал Зырянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.