Вратарь «Краснодара» высказался о турнирной ситуации в РПЛ

«Паники никакой нет. У нас сейчас будет игра с «Крыльями», а за ними сразу «Зенит». Там и увидим. Мы все ждём, мы не боимся ни с кем играть. Мы ждём этих игр», — сказал Станислав Агкацев в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».